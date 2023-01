Beware: Windows 11 system requirement Secure Boot broken on MSI motherboards, full list here

One of the major security features Microsoft made mandatory as a system requirement for Windows 11 was Secure Boot. The idea behind Secure Boot is to prevent malicious software from loading when a system boots. This is done by verification of signed drivers and authenticating Windows boot files. With MSI, however, it looks like Secure Boot settings inside its motherboards have been set wrong for over a year.

Polish security researcher Dawid Potocki discovered the issue on an MSI Pro Z790-A WiFi. All options under the "Image Execution Policy" inside Secure Boot settings are set to "Always Execute" which meant the motherboard would accept every OS image whether trusted or not.

On the AMD Ryzen side, a B450 Tomahawk Max showed similar problem (firmware version 7C02):

Upon further digging around, Potocki found that the roots of the issue can be dated back to sometime around Q3 2021. This means MSI motherboards have been vulnerable to exploitation for over a year.

A full list of affected motherboards for both AMD and Intel has been provided by Potocki:

Affected motherboards (all firmware versions): AMD: Every X670(E) motherboard Every B650(E) motherboard X570: MEG X570S ACE MAX MEG X570S UNIFY-X MAX MPG X570S CARBON MAX WIFI / MPG X570S CARBON EK X B550: B550 GAMING GEN3 MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI PRO B550M-P GEN3 PRO B550-P GEN3 PRO B550-VC

Intel: Every Z790 motherboard Every B760 motherboard Z590: MEG Z590 UNIFY-X B660: MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4 PRO B660M-A CEC WIFI DDR4 V2 H610: PRO H610M 12VO PRO H610M VDHP DDR4 PRO H610M-E DDR4 H410: PRO H410M-B

Affected motherboards (newer firmware versions) (confirmed): AMD: TRX40: Creator TRX40: 7C59v17 (2022-05-18) [2022-05-17] TRX40 PRO 10G / TRX40-A PRO: 7C60v18 (2022-05-24) [2022-05-17] TRX40 PRO WIFI: 7C60v28 (2022-05-24) [2022-05-17] X399: MEG X399 CREATION: 7B92v146 (2022-08-11) [2022-08-11] X399 GAMING PRO CARBON AC: 7B09v1D9 (2022-08-11) [2022-08-10] X399 SLI PLUS: 7B09vA89 (2022-08-11) [2022-08-11] X570: MAG X570 TOMAHAWK WIFI: 7C84v18 (2022-01-06) [2021-12-29] MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI: 7D54v11 (2021-12-22) [2021-12-17] MAG X570S TORPEDO MAX: 7D54vA1 (2021-12-22) [2021-12-17] MEG X570 ACE: 7C35v1H1 (2022-01-05) [2022-01-14] MEG X570 GODLIKE: 7C34v1F (2022-01-05) [2021-12-27] MEG X570 UNIFY: 7C35vAB (2021-12-23) [2021-12-22] MPG X570 GAMING EDGE WIFI: 7C37v1G (2021-12-22) [2021-12-16] MPG X570 GAMING PLUS: 7C37vAF (2021-12-22) [2021-12-16] MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI: 7B93v1E (2021-12-22) [2021-12-17] MPG X570S EDGE MAX WIFI: 7D53v11 (2021-12-28) [2021-12-27] PRESTIGE X570 CREATION: 7C36v1F (2022-01-05) [2021-12-19] X570-A PRO: 7C37vHF (2021-12-21) [2021-12-16] X470: X470 GAMING M7 AC: 7B77v1I1 (2022-07-15) [2022-07-19] X470 GAMING PLUS: 7B79vAL1 (2022-07-04) [2022-06-24] X470 GAMING PLUS MAX: 7B79vHD2 (2021-09-29) [2021-09-26] X470 GAMING PRO: 7B79v1I (2022-01-28) [2022-01-26] X470 GAMING PRO CARBON / X470 GAMING PRO CARBON AC: 7B78v2I1 (2022-07-15) [2022-07-16] X470 GAMING PRO MAX: 7B79vMB (2021-09-29) [2021-09-28] X370: X370 GAMING M7 ACK: 7A35v1H2 (2022-05-10) [2022-05-12] X370 GAMING PLUS: 7A33v5L2 (2022-05-10) [2022-05-12] X370 GAMING PRO: 7A33v4K1 (2022-05-10) [2022-05-11] X370 GAMING PRO CARBON: 7A32v1P1 (2022-05-10) [2022-05-13] X370 GAMING PRO CARBON AC: 7A32v2K1 (2022-05-10) [2022-05-13] X370 KRAIT GAMING: 7A33v1L2 (2022-05-10) [2022-05-10] X370 SLI PLUS: 7A33v3L2 (2022-05-10) [2022-05-11] X370 XPOWER GAMING TITANIUM: 7A31v1O2 (2022-05-10) [2022-05-10] B550: B550-A PRO: 7C56vA8 (2021-12-20) [2021-12-16] B550M PRO: 7D14v26 (2022-01-05) [2021-12-22] B550M PRO-DASH: 7C95v37 (2021-12-22) [2021-12-21] B550M PRO-VDH / B550M PRO-VDH WIFI: 7C95v29 (2022-01-05) [2021-12-23] B550M PRO-VDH WIFI (CEC): 7C95vH1 (2022-01-05) [2021-12-23] B550M-A PRO: 7C96v26 (2021-12-15) [2021-12-13] MAG B550 TOMAHAWK: 7C91vA8 (2021-12-20) [2021-12-16] MAG B550 TORPEDO: 7C91vH5 (2021-12-20) [2021-12-16] MAG B550M BAZOOKA: 7C95vA8 (2022-01-05) [2021-12-23] MAG B550M MORTAR / MAG B550M MORTAR WIFI / MAG B550M MORTAR MAX WIFI: 7C94v19 (2021-12-20) [2021-12-15] MAG B550M VECTOR WIFI: 7D14vB6 (2022-01-05) [2021-12-19] MEG B550 UNIFY: 7D13v14 (2021-12-22) [2021-12-17] MEG B550 UNIFY-X: 7D13vA4 (2021-12-23) [2021-12-17] MPG B550 GAMING CARBON WIFI: 7C90v18 (2021-12-22) [2021-12-20] MPG B550 GAMING EDGE WIFI: 7C91v18 (2021-12-20) [2021-12-15] MPG B550 GAMING PLUS: 7C56v18 (2022-01-05) [2021-12-30] MPG B550I GAMING EDGE WIFI / MPG B550I GAMING EDGE MAX WIFI: 7C92v18 (2021-12-22) [2021-12-21] PRO B550M-VC WIFI: 7C95vH1 (2022-01-05) [2021-12-23] B450: B450 GAMING PLUS MAX: 7B86vHD3 (2021-09-29) [2021-09-28] B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI: 7B85v283 (2021-09-29) [2021-09-28] B450 MORTAR MAX: 7B89v2E3 (2021-09-29) [2021-09-28] B450 TOMAHAWK: 7C02v1H8 (UNKNOWN) [2022-04-18] B450 TOMAHAWK MAX: 7C02v3C (2021-09-29) [2021-09-27] B450 TOMAHAWK MAX II: 7C02vH63 (2021-09-29) [2021-09-27] B450-A PRO MAX: 7B86vME3 (2021-09-29) [2021-09-28] B450I GAMING PLUS AC: 7A40vAF7 (UNKNOWN) [2022-03-30] B450I GAMING PLUS MAX WIFI: 7A40vB62 (2021-09-29) [2021-09-27] B450M BAZOOKA: 7A38vHH6 (UNKNOWN) [2022-04-13] B450M BAZOOKA MAX WIFI: 7C87v17 (2021-09-29) [2021-09-27] B450M BAZOOKA PLUS: 7B90v1F6 (UNKNOWN) [2022-04-21] B450M BAZOOKA V2: 38vPE6 (UNKNOWN) [2022-04-13] B450M MORTAR: 7B89v1I (2022-08-10) [2022-07-27] B450M MORTAR TITANIUM: 7B89vAG6 (UNKNOWN) [2022-04-21] B450M PRO-M2 MAX: 7B84vAE2 (2021-09-29) [2021-09-27] B450M PRO-M2: 7B84v2H7 (UNKNOWN) [2022-04-11] B450M PRO-M2 V2: 7B84v4E (UNKNOWN) [2022-04-11] B450M PRO-VDH PLUS: 7A38v9C4 (2021-10-12) [2021-10-09] B450M PRO-VDH V2: 7A38v8F6 (UNKNOWN) [2022-04-13] B450M-A PRO MAX: 7C52v3D2 (2021-09-29) [2021-09-28] B350: B350 GAMING PLUS: 7A34vMHS (2021-11-04) [2021-11-04] B350 GAMING PRO CARBON: 7B00v1JS (2021-11-02) [2021-11-01] B350 KRAIT GAMING: 7B08v1IS (2021-11-02) [2021-11-01] B350 PC MATE: 7A34vALS (2021-11-04) [2021-11-04] B350 TOMAHAWK: 7A34v1Q2 (2021-11-04) [2021-11-04] B350 TOMAHAWK ARCTIC: 7A34vHKS (2021-11-04) [2021-11-04] B350 TOMAHAWK PLUS: 7B36v1ER (2021-11-02) [2021-11-01] B350I PRO AC: 7A40v1E2 (2022-05-10) [2021-11-01] B350M BAZOOKA: 7A38v1LR (2021-11-02) [2021-11-01] B350M GAMING PRO: 7A39v2NS (2021-11-02) [2021-11-01] B350M MORTAR: 7A37v1MW (2021-11-04) [2021-11-01] B350M MORTAR ARCTIC: 7A37vAKT (2021-11-04) [2021-11-01] B350M PRO-VD PLUS: 7B38v2GV (2021-11-04) [2021-11-04] B350M PRO-VDH PLUS: 7A38vAJS (2021-11-02) [2021-11-02] B350M PRO-VH PLUS: 7B07v2FV (2021-11-02) [2021-11-01] A520: A520M PRO: 7D14v193 (2021-09-27) [2021-09-26] A520M PRO-C DASH: 7C57v173 (2021-09-27) [2021-09-26] A520M PRO-VDH: 7D49v135 (2021-09-27) [2021-09-26] A520M PRO-VH: 7C96vA81 (2022-08-08) [2022-08-11] A520M-A PRO: 7C96v183 (2021-09-27) [2021-09-28] MAG A520M BAZOOKA WIFI: 7D49vA35 (2021-09-27) [2021-09-26] MAG A520M VECTOR WIFI: 7D14vA93 (2021-09-27) [2021-09-26] A320: A320M GRENADE: 7A39vAK2 (2022-05-10) [2022-05-11] A320M PRO-VH / A320M-A PRO M2: 7C52v192 (2022-01-05) [2022-01-04] A320M PRO-C: 7C58v242 (2022-05-10) [2022-05-13] A320M-A PRO MAX: 7C52v411 (2022-05-10) [2022-05-10] A320M-A PRO: 7C51v162 (2021-12-28) [2021-12-22] A320M PRO-M2 V2: 7B84v34Z (2021-11-04) [2021-11-04] A320M PRO-E: 7A36vH51 (2021-11-02) [2021-11-02] A320M PRO-VD/S V2: 7A36vA63 (2022-05-10) [2022-05-14] A320M PRO-M2: 7B84v191 (2022-07-19) [2022-07-19] A320M PRO-VHL: 7B07v1I2 (2022-05-10) [2022-05-10] A320M PRO-VD PLUS: 7B38v1I2 (2022-05-10) [2022-05-13] A320M PRO-VH PLUS: 7B07v3I2A (2022-05-10) [2022-05-10] A320M BAZOOKA: 7A38v2K2 (2022-05-10) [2022-05-11] A320M GAMING PRO: 7A39v1M2 (2022-05-10) [2022-05-10] A320M PRO-VD/S: 7A36v2L3 (2022-05-10) [2022-05-14]

Intel: X299: Creator X299: 7B96v151 (2022-03-10) [2022-09-07] MEG X299 CREATION: 7C06v183 (UNKNOWN) [2022-09-07] X299 GAMING M7 ACK: 7A90v1G (UNKNOWN) [2022-09-07] X299 GAMING PRO CARBON / X299 GAMING PRO CARBON AC: 7A95v1H2 (UNKNOWN) [2022-09-07] X299 PRO / X299 PRO 10G: 7B94v142 (UNKNOWN) [2022-09-07] X299 RAIDER: 7A94v1H4 (UNKNOWN) [2022-09-07] X299 SLI PLUS: 7A93v1I6 (UNKNOWN) [2022-09-08] X299 TOMAHAWK / X299 TOMAHAWK AC: 7B05v1G2 (UNKNOWN) [2022-09-07] X299 TOMAHAWK ARCTIC: 7B05v2G (UNKNOWN) [2022-09-07] X299 XPOWER GAMING AC: 7A91v1F2 (UNKNOWN) [2022-09-08] X299-A PRO / X299-S01A: 7A94vA24 (2022-03-10) [2022-09-07] X299M GAMING PRO CARBON AC: 7B06v1F2 (2022-03-10) [2022-09-07] X299M-A PRO: 7B40v1D2 (2022-03-10) [2022-09-07] Z690: MAG Z690 TOMAHAWK WIFI: 7D32vH41 (2022-05-18) [2022-05-17] MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4: 7D32v142 (2022-05-18) [2022-05-18] MAG Z690 TORPEDO / MAG Z690 TORPEDO EK X: 7D32vA41 (2022-05-18) [2022-05-17] MAG Z690M MORTAR WIFI: 7D42vB31 (2022-05-18) [2022-05-19] MEG Z690 ACE: 7D27v143 (2022-05-18) [2022-05-17] MEG Z690 GODLIKE: 7D26v141 (2022-05-18) [2022-05-18] MEG Z690 UNIFY: 7D28v142 (2022-05-18) [2022-05-18] MEG Z690 UNIFY-X: 7D28vA42 (2022-05-18) [2022-05-18] MEG Z690I UNIFY: 7D29v142 (2022-05-18) [2022-05-18] MPG Z690 CARBON WIFI / MPG Z690 CARBON EK X: 7D30v144 (2022-05-18) [2022-05-17] MPG Z690 EDGE WIFI: 7D31vH42 (2022-05-18) [2022-05-18] MPG Z690 EDGE WIFI DDR4: 7D31v144 (2022-05-18) [2022-05-18] MPG Z690 FORCE WIFI: 7D30vA42 (2022-05-18) [2022-05-17] PRO Z690-A / PRO Z690-A WIFI: 7D25vA42 (2022-05-23) [2022-05-17] PRO Z690-A DDR4 / PRO Z690-A WIFI DDR4: 7D25v143 (2022-05-23) [2022-05-17] PRO Z690-P DDR4: 7D36vA5 (2022-05-18) [2022-05-18] PRO Z690-P WIFI: 7D33v121 (2022-05-18) [2022-05-18] Z590: MAG Z590 TOMAHAWK WIFI: 7D08v23 (2021-09-15) [2021-09-13] MAG Z590 TORPEDO: 7D08vA3 (2021-09-15) [2021-09-13] MEG Z590 ACE / MEG Z590 ACE GOLD EDITION: 7D04v13 (2021-09-15) [2021-09-22] MEG Z590 GODLIKE: 7D03vA3 (2021-09-15) [2021-09-22] MEG Z590 UNIFY: 7D38v12 (2021-09-15) [2021-09-06] MEG Z590 UNIFY-X: 7D38vA2 (2021-09-15) [2021-09-06] MEG Z590I UNIFY: 7D05v13 (2021-09-13) [2021-09-08] MPG Z590 GAMING CARBON WIFI / MPG Z590 CARBON EK X: 7D06v15 (2021-09-15) [2021-09-13] MPG Z590 GAMING EDGE WIFI: 7D07v13 (2021-09-13) [2021-09-09] MPG Z590 GAMING FORCE: 7D06vA3 (2021-09-15) [2021-09-13] MPG Z590 GAMING PLUS: 7D07vA3 (2021-09-13) [2021-09-09] MPG Z590M GAMING EDGE WIFI: 7D12v12 (2021-09-14) [2021-09-08] Z590 PLUS: 7D11v13 (2021-09-15) [2021-09-09] Z590 PRO / Z590 PRO WIFI / Z590-A PRO: 7D09v13 (2021-09-08) [2021-09-06] Z590 PRO WIFI (CEC): 7D09vA3 (2021-09-09) [2021-09-06] Z590M PRO: 7D18v22 (2021-09-15) [2021-09-09] Z490: MAG Z490 TOMAHAWK: 7C80v1A (2021-10-18) [2021-10-19] MEG Z490 ACE: 7C71v1A (2021-09-13) [2021-09-30] MEG Z490 GODLIKE: 7C70v1A (2021-10-18) [2021-10-21] MEG Z490 UNIFY: 7C71vAA (2021-09-13) [2021-09-30] MEG Z490I UNIFY: 7C77v1A (2021-10-18) [2021-10-20] MPG Z490 GAMING CARBON WIFI / MPG Z490 CARBON EK X: 7C73v1A (2021-10-18) [2021-10-22] MPG Z490 GAMING EDGE WIFI: 7C79v19 (2021-09-13) [2021-09-30] MPG Z490 GAMING PLUS: 7C75vA9 (2021-09-13) [2021-09-30] MPG Z490M GAMING EDGE WIFI: 7C76v2A (2021-09-13) [2021-09-30] Z490 PLUS: 7C98v16 (2021-10-30) [2021-10-22] Z490-A PRO: 7C75v2B (2021-09-13) [2021-09-30] Z390: MAG Z390 TOMAHAWK: 7B18v1C (2022-11-08) [2022-11-02] MAG Z390M MORTAR: 7C00v1B3 (2022-10-14) [2022-10-13] MEG Z390 ACE: 7B12v1B3 (2022-10-14) [2022-10-13] MEG Z390 GODLIKE: 7B10v1D (2022-11-07) [2022-11-01] MPG Z390 GAMING EDGE AC: 7B17vAC3 (2022-10-14) [2022-10-13] MPG Z390 GAMING PLUS: 7B51v1E2 (2022-10-14) [2022-10-12] MPG Z390 GAMING PRO CARBON / MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC: 7B17v1C3 (2022-10-14) [2022-10-13] MPG Z390I GAMING EDGE AC: 7C04v1B (2022-11-07) [2022-10-21] MPG Z390M GAMING EDGE AC: 7B50v1C (2022-10-24) [2022-10-20] Z390-A PRO: 7B98v1E (2022-11-08) [2022-10-21] B660: MAG B660 TOMAHAWK EVA e-PROJECT: 7D41vH31 (2022-05-23) [2022-05-23] MAG B660 TOMAHAWK WIFI: 7D41vA31 (2022-05-23) [2022-05-23] MAG B660 TOMAHAWK WIFI DDR4: 7D41v241 (2022-05-23) [2022-05-23] MAG B660M BAZOOKA: 7D43vM21 (2022-05-23) [2022-05-21] MAG B660M MORTAR / MAG B660M MORTAR WIFI: 7D42vA31 (2022-05-18) [2022-05-19] MAG B660M MORTAR DDR4 / MAG B660M MORTAR WIFI DDR4: 7D42v143 (2022-05-18) [2022-05-19] PRO B660-A / PRO B660M-A WIFI: 7D59vA31 (2022-05-23) [2022-05-21] PRO B660-A DDR4 / PRO B660M-A WIFI DDR4: 7D59v131 (2022-05-23) [2022-05-21] PRO B660M-A / PRO B660M-A WIFI: 7D43vA31 (2022-05-23) [2022-05-20] PRO B660M-A CEC WIFI DDR4: 7D37v131 (2022-05-18) [2022-05-18] PRO B660M-A DDR4 / PRO B660M-A WIFI DDR4: 7D43v133 (2022-05-23) [2022-05-19] PRO B660M-B: 7D45vA21 (2022-05-23) [2022-05-20] PRO B660M-B DDR4: 7D45v141 (2022-05-23) [2022-05-20] PRO B660M-E DDR4: 7D46v231 (2022-05-18) [2022-05-18] PRO B660M-G: 7D45vA21 (2022-05-23) [2022-05-20] PRO B660M-G DDR4: 7D45v141 (2022-05-23) [2022-05-23] PRO B660M-P DDR4 / PRO B660M-P WIFI DDR4: 7D24v221 (2022-05-18) [2022-05-18] PRO B660M-VC WIFI DDR4: 7D37v131 (2022-05-18) [2022-05-18] B560: B560-A PRO: 7D15vH1 (2021-09-15) [2021-09-09] B560M PRO: 7D20v13 (2021-09-15) [2021-09-09] B560M PRO WIFI: 7D21v12 (2021-09-15) [2021-09-09] B560M PRO-E: 7D22v23 (2021-09-15) [2021-09-09] B560M PRO-VDH / B560M PRO-VDH WIFI: 7D18v13 (2021-09-15) [2021-09-09] B560M PRO-VDH WIFI (CEC): 7D18vH1 (2021-09-15) [2021-09-09] B560M-A PRO: 7D20v253 (2022-05-23) [2022-05-21] MAG B560 TOMAHAWK WIFI: 7D15v23 (2021-09-15) [2021-09-09] MAG B560 TORPEDO: 7D15vA3 (2021-09-15) [2021-09-09] MAG B560M BAZOOKA: 7D18vA3 (2021-09-15) [2021-09-09] MAG B560M MORTAR / MAG B560M MORTAR WIFI: 7D17v14 (2021-09-09) [2021-09-08] MPG B560I GAMING EDGE WIFI: 7D19v13 (2021-09-10) [2021-09-09] B460: B460M PRO / B460M-A PRO: 7C88v17 (2021-10-18) [2021-10-22] B460M PRO-VDH / B460M PRO-VDH WIFI: 7C83v15 (2021-10-30) [2021-10-26] MAG B460 TOMAHAWK: 7C81v13 (2021-10-30) [2021-10-25] MAG B460 TORPEDO: 7C81vA2 (2021-10-30) [2021-10-25] MAG B460M BAZOOKA: 7C83vA4 (2021-10-30) [2021-10-26] MAG B460M MORTAR / MAG B460M MORTAR WIFI: 7C82v15 (2021-10-18) [2021-10-19] MPG B460I GAMING EDGE WIFI: 7C86v12 (2021-11-12) [2021-11-05] B360: B360M BAZOOKA PLUS: 7B23vHC (2022-10-28) [2022-10-24] B360-A PRO / B360 GAMING ARCTIC / B360 GAMING PLUS: 7B22v2D (2022-10-24) [2022-10-21] B360M PRO-VD / B360M PRO-VH: 7B53v1C (2022-11-07) [2022-10-21] B360M PRO-VDH: 7B24vAC (2022-11-02) [2022-10-26] B360M MORTAR: 7B23v1C (2022-10-27) [2022-10-24] B360M MORTAR TITANIUM: 7B23vAC (2022-10-27) [2022-10-24] B360M BAZOOKA: 7B24v2C (2022-11-02) [2022-10-26] B360 GAMING PRO CARBON: 7B16v2D (2022-11-14) [2022-11-03] B360M GAMING PLUS: 7B19v1B (2022-10-25) [2022-10-20] B360I GAMING PRO AC: 7B31v1B (2022-11-07) [2022-10-28] B360-F PRO: 7B25v1B (2022-10-24) [2022-10-20] H670: MAG H670 TOMAHAWK WIFI DDR4: 7D25vH4 (2022-05-23) [2022-05-23] H610: PRO H610M-B DDR4 / PRO H610M-G DDR4 / PRO H610M-G WIFI DDR4: 7D46v131 (2022-05-18) [2022-05-18] PRO H610M-C EX: 7D56v131 (2022-05-23) [2022-05-20] PRO H610M-C EX DDR4: 7D56vA11 (2022-05-23) [2022-05-23] H510: H510I PRO WIFI: 7D16v13 (2021-09-10) [2021-09-09] H510M PRO: 7D22v16 (2021-09-15) [2021-09-09] H510M PRO-E: 7D23v11 (2021-09-16) [2021-09-14] H510M-A PRO: 7D22v35 (2021-09-15) [2021-09-10] H510TI-S01: 7D35v11 (2022-02-10) [2022-01-20] H410: H410I PRO WIFI: 7C86v22 (2021-11-12) [2021-11-08] H410M PRO / H410M-A PRO / H410M PRO-VH: 7C89v19 (2021-11-01) [2021-11-05] H410M PRO-C: 7D01v14 (2021-10-18) [2021-11-05] H410M PRO-E: 7C85v11 (2021-10-18) [2021-10-22] H370: H370 GAMING PLUS: 7B22v1D (2022-10-25) [2022-10-21] H370 GAMING PRO CARBON: 7B16v1D (2022-11-11) [2022-11-03] H370M BAZOOKA: 7B24v1C (2022-11-02) [2022-10-26] H310: H310-A PRO: 7B83v1B (2022-11-07) [2022-10-26] H310-F PRO: 7B25v2B (2022-10-24) [2022-10-21] H310I PRO: 7B80v1A (2022-11-08) [2022-10-28] H310M GAMING ARCTIC: 7B28vHB (2022-10-25) [2022-10-21] H310M GAMING PLUS: 7B28v1B (2022-10-25) [2022-10-21] H310M PRO-D / H310M PRO-VD / H310M PRO-VH: 7B33v1D (2022-11-08) [2022-10-28] H310M PRO-M2: 7B28vAC (2022-10-24) [2022-10-20] H310M PRO-VDH: 7B29v1D (2022-10-14) [2022-10-12] H310M PRO-VHL: 7B27v1C (2022-10-27) [2022-10-24] H310M PRO-VL: 7B75v1B (2022-10-24) [2022-10-21]

Unaffected motherboards (so far): AMD: A320: A320M PRO-VD

Intel: Z590: MPG Z590 GAMING EDGE WIFI SP Every Z370 motherboard H310: H310M PRO-C H310M PRO-D PLUS H310M PRO-M2 PLUS H310M PRO-VD PLUS H310M PRO-VDH PLUS H310M PRO-VH PLUS H310M PRO-VL PLUS H310M PRO-VLH PLUS



Additionally, Dawid Potocki has been unable to determine the status of some Intel chipset boards. Hence, they have asked for assistance from volunteers:

No downloadable firmware available, need volunteers Intel: X299: MPG X299M GAMING EDGE AC H610: H610TI-S01 H510: H510TI-S03 H510TI-S05 PRO H510M-E



You can find more details about this issue on Dawid Potocki's blog post.

Source: Dawid Potocki via Risky Biz News