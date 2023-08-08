Up to 90% off in Deals with Gold and Spotlight Sale feat BioShock, and more

Every week, Microsoft and select publishers discount a number of titles for a weekly Deals with Gold sale. This week's discounts were announced a few hours ago and remain valid now through August 14, 2023. Titles from Assassin's Creed, BioShock, Far Cry, and other franchises are available for substantially less.
Below, you'll find the Xbox Series X|S and Xbox One games with their respective discounts. The deals and games marked with an asterisk are only valid for Xbox Live Gold members, so you'll need an active paid subscription for the additional discount.
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Many of the games are also backwards compatible so you can play them on your Xbox Series X|S or Xbox One.
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